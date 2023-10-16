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Сегодня, 10:10

В Госдуме считают нужным расширить список лиц, которым запрещено делать ставки

Виктория Кравченко
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В комитете Госдумы по физической культуре и спорту считают, что нужно расширить список людей, которым запрещено делать ставки на спортивные события.

«Будет рассмотрена законодательная инициатива, предлагающая увеличить перечень лиц, которым запрещено заключать пари на официальные спортивные соревнования. Сейчас в этом списке находятся спортсмены, тренеры, судьи. Но нет таких людей, которые имеют возможность косвенно влиять на результаты спортивных соревнований», — рассказали ТАСС в комитете.

17 октября состоится заседание рабочей группы «Законодательное обеспечение развития физической культуры и спорта».

Источник: https://tass.ru/sport/19022453
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