Президент Путин рассказал про спортивные связи Китая и России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в спортивных отношениях России и Китая нет ни политической, ни экономической конъюнктуры.

«Важно, что наше спортивное взаимодействие лишено всяческой не только политической, но и экономической конъюнктуры. К сожалению, сегодняшний международный спорт все больше и больше погружается в коммерцию. У нас в наших спортивных отношениях ничего подобного нет и, надеюсь, никогда такого не будет», — цитирует Путина «РИА Новости».

Ранее Путин заявил, что надеется на проведение Игр стран СНГ в армянском Гюмри.

В марте 2023 года МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам российских атлетов, не поддерживающих СВО, в нейтральном статусе. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.