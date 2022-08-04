В Госдуме РФ прокомментировали решение суда приговорить Грайнер к девяти годам колонии

Депутат Государственной Думы России Светлана Журова оценила приговор, вынесенный баскетболистке УГМК Бриттни Грайнер за провоз гашишного масла в Россию.

«Знаю, что люди, которые в России попадали по таким статьям, получали полные сроки, независимо от того, кто ты. Если такая статья подразумевает такой срок, значит, нет разницы, кто ты. Как и во многих странах мира, закон в России по поводу наркотиков достаточно жесткий. Человек нарушил закон. Почему ей дали девять лет — это вопрос адвокатам. Такие вещи прорабатывают адвокаты, чтобы доказать суду, что этот срок может быть меньше», — приводит слова Журовой Vprognoze.ru.

Двукратная олимпийская чемпионка Бриттни Грайнер 17 февраля была арестована в аэропорту Шереметьево по обвинению в контрабанде гашишного масла.

27 июля спортсменка рассказала, что у нее есть назначение врача на использование медицинского каннабиса. Она также отметила, что в США медицинский каннабис является довольно распространенным видом лечения среди профессиональных спортсменов.