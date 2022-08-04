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Сегодня, 18:00

Суд признал американскую баскетболистку Грайнер виновной в контрабанде наркотиков

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Бриттни Грайнер.
Фото Reuters

Химкинский суд Подмосковья 4 августа признал виновной американскую баскетболистку Бриттни Грайнер в контрабанде и хранении наркотиков, сообщает «РИА Новости Спорт».

Отмечается, что срок наказания будет оглашен позднее.

Сама Грайнер в последнем слове заявила, что «это была ошибка, которую я допустила, собирая вещи в спешке и испытывая постковидный стресс». Она извинилась перед командой УГМК и родственниками.

Ранее сообщалось, что прокуратура запросила 9,5 года для спортсменки, которая обвиняется в контрабанде гашишного масла.

Двукратная олимпийская чемпионка Бриттни Грайнер 17 февраля была арестована в аэропорту Шереметьево по обвинению в контрабанде гашишного масла. 27 июля спортсменка рассказала, что у нее есть назначение врача на использование медицинского каннабиса.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220804/grayner-1807298854.html
Бриттни Грайнер
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