Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил приговор, вынесенный баскетболистке УГМК Бриттни Грайнер за провоз гашишного масла в Россию.

«Закон есть закон. Он един для всех. У нас нетерпимость к наркотикам, в отличие от США. Поэтому здесь нет никакой политики. Приехал будь то в командировку, будь то играть, будь то в гости и нарушил закон, неси за это наказание в соотвествии с российским уголовным кодексом. Действительно ли возможен ли обмен Грайнер? Это вопрос точно я комментировать не готов. Здесь сложно. Наказание соответствует совершенному деянию», — сказал Терюшков «СЭ».

Двукратная олимпийская чемпионка Бриттни Грайнер 17 февраля была арестована в аэропорту Шереметьево по обвинению в контрабанде гашишного масла. 27 июля спортсменка рассказала, что у нее есть назначение врача на использование медицинского каннабиса.

Она также отметила, что в США медицинский каннабис является довольно распространенным видом лечения среди профессиональных спортсменов.