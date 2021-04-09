В Госдуме пояснили цели законопроекта об уведомлении о тренировках спортсменов за рубежом

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин рассказал о целях законопроекта об уведомлении о тренировках спортсменов за рубежом.

«Законопроект преследует только одну цель: упорядочить на сегодняшний день отъезд спортсменов за рубеж. Сейчас любой спортсмен, который заключает контракт с иностранными клубами, может совершенно спокойно уехать, не уведомляя федерации.

Благодаря закону можно будет составлять реестр уезжающих спортсменов, чтобы понять, что мешает нашим спортсменам развиваться внутри страны. Чтобы федерации заранее знали, что такой-то спортсмен хочет уехать за границу. Но это все никак не будет препятствовать самому отъезду. Никто не запретит спортсменам уезжать", — цитирует Пайкина «Газета.Ru».

Также депутат рассказал о последствиях для спортсменов, которое уедут из России, не уведомив свою организацию.

«А это уже будет определяться внутри федерации. У спортсменов есть обязательства перед федерацией. Если они нарушат — это будет внутреннее дело. Но по трудовому кодексу им никто не сможет воспрепятствовать уехать. Однако многие спортсмены возвращаются обратно. Если они при этом, уезжая, здесь что-либо нарушат, хорошо им от этого при возвращении не будет. Но уведомить же — не проблема, правда?» — сказал Пайкин.

Предложение было внесено в Госдуму депутатами Пайкиным и Владиславом Третьяком. Изменения предлагаются в закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».