В России за сутки выявлено 8 704 случая коронавируса

По состоянию на пятницу, 10 апреля, за последние сутки в России выявлено 8 704 новых случая коронавируса в 83 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 13,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 402 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 9 579 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2006), Санкт-Петербурге (699), Московской области (587), Нижегородской области (245) и Ростовской области (240).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 632 688 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 102 649 летальных исходов, выздоровели 4 258 279 человек.