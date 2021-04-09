Умер супруг Елизаветы II принц Филипп

Супруг британской королевы Елизаветы II, герцог Эдинбургский Филипп скончался в возрасте 99 лет, информирует Twitter Букингемского дворца.

«С глубоким прискорбием Ее величество королева объявила о смерти своего любимого мужа, его Королевского высочества, принца Филиппа, герцога Эдинбургского», — говорится в сообщении.

Филипп и Елизавета II, которой 94 года, женаты с 1947 года. У них четверо детей: Чарльз, принц Уэльский, принцесса Анна, принц Эндрю, герцог Йоркский и принц Эдвард, граф Уэссекский.

Филипп обладет множеством государственных и военных званий и наград Великобритании. Также у него много орденов и медалей других государств.

Кроме того, Филипп был известен своим экстравагантным юмором. 17 января 2019 года он попал в ДТП, в ходе которого его автомобиль перевернулся от столкновения с другой машиной. Сам он не пострадал, а позже принес официальные извинения за инцидент.