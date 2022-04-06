В Федерации фехтования России рассказали о ситуации с иском в CAS

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов рассказал «СЭ» о ситуации с иском в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

«Мы должны были вместе с международной федерацией фехтования в CAS. Но они отказались идти с нами. В CAS нас сейчас нет, потому что наши юристы подали иск в швейцарский суд на международную федерацию. Все документы оформили, наши представители занимаются этим. Сроки? Ничего сказать не могу. Все надеются на лучшее», — сказал Мамедов «СЭ».

2 марта Международная федерация фехтования отстранила всех российских спортсменов от соревнований под ее эгидой.

5 апреля на официальном сайте CAS появился пресс-релиз, в котором говорится о регистрации десяти апелляций от российских федераций, среди которых нет Федерации фехтования России.