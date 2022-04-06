Министр спорта РФ объяснил, почему не все спортивные федерации подали иск в CAS

Министр спорта РФ Олег Матыцин ответил на вопрос корреспондента «СЭ», почему не все спортивные федерации подали иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).

«Почему не все федерации подали иски в CAS? Это вопрос к самим федерациям. Мы не являемся стороной рассмотрения. Права на подачу исков были нарушены. Основания для рассмотрения исков были представлены странами международных федераций. Соответствующие российские спортивные федерации находятся во взаимодействии и подают иски. Почему та или иная федерация не подала иски — нужно спросить их. Диалог с Международным олимпийским комитетом и Международным паралимпийским комитетом у нас продолжается. Так же, как и со всеми международными федерациями. Судебные разбирательства — это неотъемлемая часть сегодняшней жизни, я бы так сказал», — сказал Матыцин «СЭ».

5 апреля на официальном сайте CAS появился пресс-релиз, в котором говорится о регистрации десяти апелляций от российских федераций.