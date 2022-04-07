Роднина отреагировала на отстранение россиян и белорусов от участия в Бостонском марафоне

Депутат Госдумы Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказалась о том, что граждане России и Белоруссии пропустят Бостонский марафон из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Бостонской легкоатлетической ассоциации.

«Да какой беспредел? О чем вы? Это уже норма. Не стоит на это обращать внимание. Ничего удивительного тут нет. Ну, отстранили и отстранили», — сказала Роднина «СЭ».

Бостонский марафон состоится 18 апреля. Ежегодное мероприятие проводится с 1897 в День патриота.

Рекордсменом по количеству побед в Бостонском марафоне является Кларенс Демар. Он становился первым семь раз.