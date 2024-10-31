Первый тренер Соболева считает, что футболисту не нужны интервью: «После них все только портится»

Первый тренер нападающего «Зенита» Александра Соболева, Александр Горбунов, ответил на вопрос «СЭ» о текущей форме футболиста.

«Александру нужно только забить, а так все нормально. Плюс важно игровое время. Может, дадут сыграть в старте. Думаю, Соболев уже адаптировался. Нужно показывать стабильную игру», — сказал Горбунов «СЭ».

Первый тренер Соболева также отреагировал на отказ футболиста разговаривать с московскими журналистами.

«У него давно были проблемы с журналистами. Вообще считаю, чем меньше он дает интервью, тем лучше. Когда начинаются разговоры, дает интервью, наоборот, [все] только портится. Журналисты всегда любят [задавать] вопросы с поддевкой, еще что-то. Ему нужно сосредоточиться на игре. Когда все немного успокоится, тогда можно давать интервью и, наверное, не всем. Сейчас ему не нужны интервью. По какому поводу? Как у него дела? Как он адаптировался? Когда забьет гол? Когда он будет стабильно играть и забивать, тогда можно. Сейчас практически не о чем говорить. Будут голы — будет игра — будут интервью», — добавил Горбунов.

27 октября «Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) в 13-м туре РПЛ. Соболев вышел на поле на 71-й минуте, заменив Клаудиньо.