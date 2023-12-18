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Умер экс-танцор Little Big Дмитрий Красилов

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Дмитрий Красилов.
Фото Global Look Press

Бывший участник руппы Little Big Дмитрий Красилов скончался в Москве, сообщает Mash.

По предварительной информации, Дмитрий умер 17 декабря из-за болезни сердца, связанной с лишним весом. Точная причина смерти будет установлена в результате медицинской экспертизы.

Красилов, получивший известность после съемок в клипе группы Little Big «Uno» как танцор «Пухляш», участвовал в группе поддержки «Спартака» на матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Сочи» в 2020 году.

Шоумену было 29 лет.

Источник: Mash
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