Умер экс-танцор Little Big Дмитрий Красилов

Бывший участник руппы Little Big Дмитрий Красилов скончался в Москве, сообщает Mash.

По предварительной информации, Дмитрий умер 17 декабря из-за болезни сердца, связанной с лишним весом. Точная причина смерти будет установлена в результате медицинской экспертизы.

Красилов, получивший известность после съемок в клипе группы Little Big «Uno» как танцор «Пухляш», участвовал в группе поддержки «Спартака» на матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Сочи» в 2020 году.

Шоумену было 29 лет.