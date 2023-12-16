Стал известен список участников «команды Путина»

«Известия» назвали список участников «команды Владимира Путина» на выборах президента России в 2024 году. В нее вошли десятки знаменитых артистов, спортсменов и политиков.

Из действующих и бывших спортсменов и менеджеров в команду входят Елена Вяльбе, Сергей Карякин, Александр Легков, Денис Лебедев, Мария Киселева, Татьяна Навка, Джефф Монсон, Никита Нагорный, Александр Поветкин и Ольга Брусникина.

Позже будет составлен протокол, который отправят в Центризбирком РФ для принятия решения о регистрации инициативной группы, что позволит начать сбор подписей в поддержку Путина.

8 декабря Владимир Путин выдвинул свою кандидатуру на грядущие выборы президента РФ, которые пройдут в период с 15 по 17 марта 2024 года.