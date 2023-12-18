Кравцов подал апелляционную жалобу на приговор

Экс-директор Центра спортивной подготовки сборных команд России (ФГБУ ЦСП) Александр Кравцов подал апелляционную жалобу по уголовному делу о растрате 26 миллионов рублей. В ноябре его приговорили к семи годам тюремного заключения.

«До сих пор мы не получили из суда ни протокола заседания, ни мотивированного решения, которое послужило основанием для такого приговора. Мы сейчас подали апелляционную жалобу с основными доводами о нашем несогласии. Считаем, что деяние отсутствовало как таковое. А после того как будет полный текст приговора, мы подадим дополнение к своей жалобе, — приводит ТАСС слова адвоката осужденного Вадима Мясникова. — Кроме того, хотелось бы почитать протокол судебного заседания, может быть, у нас будут к нему какие-то замечания, как отображены там ход судебного процесса, допрос свидетелей. Если все верно, то соответственно не будем подавать дополнение к жалобе. Александр Михайлович в Москве, он находится в следственном изоляторе и так же полон сил, чтобы обжаловать приговор».

В сентябре 2020 года Кравцов был арестован. По версии следствия, он трудоустроил нескольких человек на различные должности. Фактически они не работали, но зарплату получали. Приговор был оглашен 30 ноября 2023 года в Замоскворецком районном суде Москвы. На прениях сторон прокурор просил суд назначить Кравцову наказание в виде 10 лет лишения свободы, штраф и лишение права занимать должность руководителя в течение трех лет. Другим лицам, проходящим по делу, запросили восьмилетний тюремный срок.

67-летний Кравцов — заслуженный тренер России, член межведомственной комиссии по развитию спорта высших достижений Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта и член комитета по лыжным гонкам Международной федерации лыжных видов спорта.

С 2014 по 2018 год функционер был руководителем Союза биатлонистов России, а также возглавлял российскую делегацию на Олимпийских играх в Сочи.