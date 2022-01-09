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Украинские пограничники не пустили в страну тиктокера Даню Милохина

19:26
Даня Милохин. Фото Spletnik.ru.
Даня Милохин. Фото Spletnik.ru.

Российский тиктокер Даня Милохин не смог въехать на территорию Украины.

«Чуваки, меня не впустили. Я — враг. Нас обратно развернули, *****», — сказал Милохин на видео, опубликованном в stories Instagram.

Пока нет информации о том, почему ему не разрешили въезд в страну. 8 января на Первом канале состоялся финальный выпуск шоу «Ледниковый период» с его участием. Милохин и Евгения Медведева заняли третье место, поделив эту позицию с еще двумя парами. Победили фигуристка Татьяна Волосожар и актер Федор Федотов. Пара Медведева/Милохин получила приз зрительских симпатий.

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Евгений Петров все материалы автора

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