В России за сутки выявили 15 830 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 15 830 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 14,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 741 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 19 880 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (2778), Санкт-Петербурге (1419), Московской области (1197), Свердловской области (371), Ростовской области (355) и Краснодарском крае (310).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 666 679 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 316 904 летальных исхода, выздоровели 9 706 802 человека.