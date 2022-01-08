Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ситуацию вокруг менеджера российского бойца ММА Александра Емельяненко, Азамата Бостанова.

Ранее сообщалось, что менеджер Емельяненко подозревается в изнасиловании и избиении.

«Сейчас не буду выгораживать Азамата, хвалить или ругать. Мы про это слишком мало знаем. Дыма без огня не бывает. Безусловно, ситуация имела место быть, может быть, только не в том виде, в котором она сейчас представлена. Но это уже не совсем важно. Сказать, что Азамат — неадекватный человек, я не могу. Но иногда адекватные люди совершают неадекватные поступки», — сказал Гаджиев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Президент AMC Fight Nights также надеется на скорую встречу с Бостановым.

«Мне с самим Азаматом нужно будет переговорить, не знаю только, когда представится такая возможность, чтобы иметь полную картину событий. Из того, что я прочитал, могу сказать, что это довольно специфическое правонарушение. Иногда бывает неоднозначная предыстория. Я сразу призываю строго не судить, но сейчас делать вид, что ничего не произошло, нахваливать или выгораживать друга я не буду, пока не буду иметь всю картину», — добавил Гаджиев.

Инцидент случился в ночь на 6 января, когда Бостанов был с девушкой Лианой в одной из квартир. 30-летняя возлюбленная спортивного агента попала в больницу с тяжелыми травмами. При встрече с полицией она заявила, что спортивный агент избил ее и изнасиловал. У пострадавшей зафиксирован перелом ребра, серьезное повреждение грудной клетки, а также многочисленные синяки и ссадины.

О причине нападения — не сообщается.