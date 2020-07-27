Ученые оценили влияние коронавируса на здоровье людей с диабетом
10:25
Коронавирус существенно осложняет состояние здоровья людей, которые страдают диабетом. В случае заражения, вирус вызывает серьезные осложнения. Об этом говорят результаты исследования ученых Калифорнийского университета в Сан Франциско, которые публикует медицинский портал MedicalXpress.
Диабет находится на втором месте среди всех заболеваний, отягчающих состояние зараженных коронавирусной инфекцией. Заболевшие COVID-19 диабетики в шесть раз чаще обычных пациентов нуждаются в госпитализации, а вероятность летального исхода у них выше в 12 раз.
Эксперты советуют в период пандемии внимательно контролировать уровень сахара в крови, избегать стрессов, не забывать про спорт, уделять достаточное внимание сну.
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение
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