Турнир по танцевальному спорту отменили после теракта в «Крокусе»

Тренер по бальным танцам, находившийся во время стрельбы в «Крокус Сити Холле», рассказал, что чемпионат и первенство России по танцевальному спорту отменили после трагедии в концертном зале.

«Его отменили вообще. Сначала речь шла о первых двух днях, но в итоге решили закончить турнир. Такого масштаба старты у нас проводятся шесть раз в году в различных городах страны. Подозреваю, один из этапов в конце июня приравняют к чемпионату России. Но пока точной информации нет», — цитирует тренера RT.