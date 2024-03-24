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Жена Овечкина выразила соболезнования в связи с терактом в «Крокусе»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Настасия Овечкина и Александр Овечкин.
Фото Юрий Кузьмин/photo.khl.ru

Настасия Овечкина, жена нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина выразила соболезнования в связи с терактом в концертом зале «Крокус Сити Холл» в Московской области.

Овечкина опубликовала в своих соцсетях изображение горящей свечи на черном фоне с подписью «Москва» и эмодзи разбитого сердца.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске был совершен теракт. Террористы устроили стрельбу из автоматического оружия, в здании произошел взрыв, начался пожар.

По последним данным СК РФ, погибли 133 человека.

Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
Настасия Шубская-Овечкина
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