Жена Овечкина выразила соболезнования в связи с терактом в «Крокусе»

Настасия Овечкина, жена нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина выразила соболезнования в связи с терактом в концертом зале «Крокус Сити Холл» в Московской области.

Овечкина опубликовала в своих соцсетях изображение горящей свечи на черном фоне с подписью «Москва» и эмодзи разбитого сердца.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске был совершен теракт. Террористы устроили стрельбу из автоматического оружия, в здании произошел взрыв, начался пожар.

По последним данным СК РФ, погибли 133 человека.