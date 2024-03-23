Восьмилетний хоккеист пострадал при трагедии в «Крокус Сити Холле»

Восьмилетний хоккеист, воспитанник академии «Олимпийская деревня-80» Илья Толпыкин пострадал при трагедии в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» во время теракта.

«Его сбила машина, которая сейчас во всех новостях, белый «Рено». Мы думали, что уже спаслись, и в этот момент на огромной скорости машина на него наехала — так вырулила, чтобы ударить, — рассказала «Известиям» мама мальчика Ольга. — Очень сильный удар. У него черепно-мозговая травма, перелом ключицы и перелом бедра. [Ребенок] был в сознании, дождался «скорой», — цитирует маму Толпыкина «Известия».

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске был совершен теракт. Террористы устроили стрельбу из автоматического оружия, в здании произошел взрыв, начался пожар. По последним данным СК, погибли 133 человека.