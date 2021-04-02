Тренер «Динамо» Шварц привился российской вакциной «Спутник V»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц перед матчем 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» сообщил журналистам, что вакцинировался от коронавируса.

«Я поставил себе прививку «Спутник V», поэтому вчера не смог принять участие в матче тренерского штаба», — сказал Шварц.

«Динамо» с 39 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Уфа» — 14 баллов и 15-я строчка.

Всего на сегодняшний день, 2 апреля, в России выявлено 4 563 056 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 99 633 летальных исхода, выздоровел 4 186 251 человек.

«Спутник V» — российская вакцина от коронавируса Национального исследовательского центра имени Гамалеи.

(Сергей Федоров)