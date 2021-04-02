Главное о коронавирусе в России и мире на 2 апреля: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По состоянию на четверг, 2 апреля, за последние сутки в России выявлено 8 792 случая коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 12,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 400 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 832 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 764), Санкт-Петербурге (708), Московской области (601), Нижегородской области (277) и Ростовской области (243).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 563 056 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 99 633 летальных исхода, выздоровел 4 186 251 человек.

— Певица Светлана Лобода заболела коронавирусом.

— Российские ученые разработали технологию, которая позволяет в течение двух дней модернизировать вакцину в случае мутации коронавируса.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 2 апреля, общее число зараженных коронавирусом в мире — 130 237 541.

Первое место по числу зараженных занимают США — 31 244 639 человек. Далее идут Бразилия (12 842 717) и Индия (12 303 131).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 566 611. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (325 559) и Мексика (203 664).

— В Молдавии введен режим ЧП из-за конавируса. Ужесточены правила пересечения границы и запрещены массовые мероприятия, школы работают на дистанционке. Кроме того, президент страны разрешила использовать армию во время ЧП из-за пандемии.

— С 3 апреля на все регионы Франции распространяются карантинные меры, включая закрытие школ, магазинов, кроме торгующих товарами первой необходимости. Также во Франции вводится запрет на поездки далее, чем на 10 километров от дома и комендантский час.