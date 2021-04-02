Федерация спортивных журналистов России выступила с заявлением о поджоге машины Дмитрия Егорова

Федерация спортивных журналистов России выпустила заявление в связи с инцидентом, который произошел с журналистом Sport24 Дмитрием Егоровым.

«Есть все основания предполагать, что это уголовно наказуемое деяние напрямую связано с профессиональной деятельностью журналиста. Поджог был зафиксирован камерами видеонаблюдения и опубликован в СМИ и социальных сетях, включая Telegram-канал потерпевшего. Автомобиль восстановлению не подлежит. Егоров более десяти лет публикует резонансные материалы в спортивных СМИ, всегда в откровенной форме высказывает свою точку зрения по любым спортивным вопросам, в первую очередь связанных с футболом, затрагивает все острые и общественно значимые темы», — говорится в заявлении федерации.

Федерация спортивных журналистов выразила возмущение и глубокую обеспокоенность в связи с произошедшим и выступила с обращением к правоохранительным органам.

«Позиция Егорова далеко не всегда угождает мнению части публики, в связи с чем в его адрес нередко раздаются угрозы. Поскольку прежде они исходили из интернета и принадлежали людям, не подписывавшимся своими именами, их не принято было воспринимать всерьез. Но безнаказанность привела к реальным действиям. В связи со случившимся исполком ФСЖР:

— Просит открыть уголовное дело и провести тщательное расследование случившегося, в результате чего наказать заказчиков и исполнителей преступления;

— Призывает руководство МВД Московской области поставить вопрос на контроль и уделить пристальное внимание этому делу. Поджог автомобиля Дмитрия Егорова — это не частное дело отдельно взятого спортивного журналиста, а угроза, несущая общественную опасность и угрозу всему профессиональному журналистскому сообществу", — говорится в заявлении.

Свои подписи под заявлением оставили президент ФСЖР, заместитель главного редактора «Российской газеты» Николай Долгополов, генеральный секретать ФСЖР Маргарита Балакирева, телекомментатор и член Академии ТЭФИ Александр Ухов, комментатор «Первого Канала» Виктор Гусев, заместитель главного редактора «Комсомольской правды» Павел Садков, руководитель портала «Чемпионат» Евгений Слюсаренко и обозреватель газеты «Спорт-Экспресс» Игорь Рабинер.