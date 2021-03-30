Свищев отреагировал на заявление Милонова о возврате пива на стадионы

Депутат Госдумы и один из авторов законопроекта о разрешении продажи пива на стадионах Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление депутата Виталия Милонова.

Ранее, 30 марта, Милонов в интервью «СЭ» высказал свое негативное мнение относительно инициативы о возвращении пива на стадионы.

«С удивлением прочитал новость, но комментировать мнение коллеги не буду», — сказал Свищев «СЭ».

Продажа пива на стадионах прекратилась в 2005 году, когда вышел федеральный закон, запрещающий реализацию пива во всех физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях. В июле 2011 года Дмитрий Медведев, находившийся в должности Президента России, подписал новый закон — пиво и напитки на его основе приравняли к алкогольной продукции. Исключение было сделано в 2018 году в связи с рекламными обязательствами, когда страна принимала чемпионат мира по футболу.

(Константин Колмаков)