Сегодня, 30 марта, на сайте РФС были подведены итоги Регионального этапа конкурса «Россия — футбольная страна!».

Портал опубликовал список проектов, которые региональные экспертные советы признали лучшими в своих номинациях. Эти работы и заявки от региональных федераций футбола поборются за победу в Межрегиональном этапе конкурса и выход в Национальный этап.

Всего будет отобрано 10 лучших проектов. В конкурсе приняли участие 653 проекта из 77 регионов. Победители будут награждены на финале БЕТСИТИ Кубка России.