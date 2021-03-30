Экс-футболист «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление депутата Виталия Милонова.

Ранее, 30 марта, Милонов в интервью «СЭ» высказал свое негативное мнение относительно инициативы о возвращении пива на стадионы.

«Он не знаком до конца с ситуацией, поэтому так говорит. Пиво пьют на всех стадионах во всем мире. На чемпионате мира у нас пили на стадионах — все было нормально, никто не нажирался. Нажираются как раз когда все запрещено — до стадиона или где-то на территории. Если все культурно сделать, как в Европе, как на чемпионате мира, то ничего плохого не будет. Людям будет комфортно со стаканчиком пива смотреть футбол», — сказал Булыкин.

Продажа пива на стадионах прекратилась в 2005 году, когда вышел федеральный закон, запрещающий реализацию пива во всех физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях. В июле 2011 года Дмитрий Медведев, находившийся в должности Президента России, подписал новый закон — пиво и напитки на его основе приравняли к алкогольной продукции. Исключение было сделано в 2018 году в связи с рекламными обязательствами, когда страна принимала чемпионат мира по футболу.

(Константин Колмаков)