Светлана Журова уверена, что на Украине осудят слова Артема Беседина о геях

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова нападающего киевского «Динамо» Артема Беседина о людях с нетрадиционной ориентацией.

«Они же в Европе вообще не должны так говорить. Вернее, претендуют на это. У них же должно быть все толерантно. Там намного толерантнее даже, чем у нас. Но у нас не позволяют люди таких публичных высказываний, стараются быть более сдержанными. Понятно, что бывают такие нюансы. Мы понимаем, что публичным людям надо быть аккуратнее. Уверена, что будет осуждение его слов. Если бы он это сказал в России, была бы другая реакция. А на Украине разовьется полемика насчет этого», — сказала Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Ранее нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин рассказал о своем отношении к людям с нетрадиционной ориентацией и гей-парадам YouTube-каналу ОтдушиВДушу.