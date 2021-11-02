Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на высказывание нападающего сборной Украины по футболу Артема Беседина о неприятии к нетрадиционным меньшинствам.

«Я его безусловно поддерживаю! Он абсолютной молодец! Правильно высказался. Современное руководство Украины, взявшее курс на угождение европейским ценностям любой ценой, может осудить за такие высказывания. Любого человека, который на Украине высказывает здравые идеи, могут объявить «рукой Москвы». Это высказывание нормального человека, который живет на Украине. И таких людей там большинство. И сейчас они не хотят наблюдать эту европейскую деградацию. Беседина нужно только поддержать! Это естественное желание любого отца — оградить своего ребенка от толп извращенцев, которые пытаются к нам лезть», — сказал Милонов «СЭ».

Форвард сборной Украины Артем Беседин заявил, что ни в каком виде не поддерживает нетрадиционные меньшинства. Он также высказал мнение, что хотел бы огородить своего сына от геев.