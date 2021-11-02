Губерниев: «Высказывание Беседина про людей нетрадиционной ориентации говорит о том, что он м***к»

Спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова нападающего киевского «Динамо» Артема Беседина о людях с нетрадиционной ориентацией.

«Высказывание Беседина про людей нетрадиционной ориентации говорит о том, что он м***к. Правильно ли понимаю, что согласно его логике не должно быть Элтона Джона, что мы должны стереть наследие Фредди Меркьюри, что Рудольф Нуреев не имел права танцевать на больших подмостках? Он предлагает организовывать концлагеря или что?», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Ранее нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин рассказал о своем отношении к людям с нетрадиционной ориентацией и гей-парадам YouTube-каналу ОтдушиВДушу.