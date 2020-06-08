Статистика по коронавирусу в России и мире на 8 июня: количество заболевших, умерших и вылечившихся

В мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора на день 7 июня, за последние сутки в России выявлено 8 985 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Зафиксировано 112 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 3 957 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (2 001), Московской области (751), Санкт-Петербурге (326), Нижегородской области (305) и Свердловской области (249).

Всего на данный момент в России выявлено 476 658 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 5 971 летальный исход, выздоровело 230 688 человек.

Если говорить о мировой статистике, то по последним данным Worldometers, в мире зарегистрировано 7 102 957 случаев заражения. Зафиксировано 406 343 летальных исхода, выздоровели 3 466 532 человека.

Первое место по числу зараженных занимают США — 2 007 449 человек. Далее идут Бразилия (691 962), Россия (476 658), Испания (288 630), Великобритания (286 194) и Индия (258 090).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (112 469), Великобритания (40 542), Бразилия (37 312), Италия (33 899) и Франция (29 155).