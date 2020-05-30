Статистика по коронавирусу в России и мире на 30 мая: количество заболевших, умерших и вылечившихся

В мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 8 952 новых случая коронавируса в 83 регионах. Зафиксирован 181 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 8 212 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (2 367), Московской области (735), Санкт-Петербурге (365), Нижегородской области (289) и Свердловской области (261).

Всего на день 30 мая в России выявлено 396 575 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 555 летальных исходов, выздоровело 167 469 человек.

Если говорить о мировой статистике, то по данным Worldometers, в мире зарегистрировано 6 045 235 заболевших человек. Зафиксировано 367 111 летальных исходов, вылечился 2 670 627 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 793 530 человек. Далее идут Бразилия (468 338), Россия (396 575), Испания (285 644), Великобритания (271 222) и Италия (232 248).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (104 542), Великобритания (38 161), Италия (33 229), Франция (28 714) и Испания (27 121).