Российский певец Стас Пьеха прокомментировал информацию о том, что его сын Петр был избит.

«Моего сына и его бабушку избили! Дальше делом занимаются профессионалы! Бить детей — последнее дело, да будет справедливое наказание», — написал артист в stories Instagram.

По данным издания StarHit, мальчика избила жена российского арбитра Владислава Безбородова. Указано, что сын Стаса Пьехи воткнул карандаш в надувной бассейн на участке Безбородовой, после чего она схватила ребенка и швырнула его, ударив головой об землю.

Врачи зафиксировали у сына известного певца закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки слева, ушиб левого бедра.

По словам бывшей жены Пьехи Натальи Горчаковой, Безбородова также ударила в шею ее мать, когда та прибежала на крики мальчика.