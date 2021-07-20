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Стас Пьеха об инциденте с сыном: «Бить детей — последнее дело»

20 июля 2021, 23:56
Стас Пьеха. Фото teleprogramma.pro
Стас Пьеха. Фото teleprogramma.pro
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Российский певец Стас Пьеха прокомментировал информацию о том, что его сын Петр был избит.

«Моего сына и его бабушку избили! Дальше делом занимаются профессионалы! Бить детей — последнее дело, да будет справедливое наказание», — написал артист в stories Instagram.

По данным издания StarHit, мальчика избила жена российского арбитра Владислава Безбородова. Указано, что сын Стаса Пьехи воткнул карандаш в надувной бассейн на участке Безбородовой, после чего она схватила ребенка и швырнула его, ударив головой об землю.

Врачи зафиксировали у сына известного певца закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки слева, ушиб левого бедра.

По словам бывшей жены Пьехи Натальи Горчаковой, Безбородова также ударила в шею ее мать, когда та прибежала на крики мальчика.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/stories/wolfieha/2622198230610581420/

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Евгений Петров все материалы автора

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