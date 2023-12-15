Циклон Ваня: почему так называется и как долго продлится

Мощный циклон под названием «Ваня» принес в Москву сильнейший за последние 63 года снегопад. В столице и области в период с 14 по 15 декабря выпало от 8 до 18 мм осадков в виде снега. Высота снежного покрова увеличилась на 12-18 см. На дорогах наблюдались снежные заносы, накат, гололедица, которые стали причинами аварий.

В четверг, 14 декабря, отменили и задержали не менее 40 рейсов в столичных аэропортах. 15 декабря аэровокзалы остаются в рабочем режиме.

Циклон пришел в центр Европейской России с юго-запада. Специалисты Института метеорологии в Берлине назвали атмосферное явление «Ваня». Происхождение названия объяснил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Метеорологи никогда не дают наименования нетропическим циклонам. Для тропических циклонов — да, существуют названия, они заранее распределены, потому что каждый тропический циклон — это индивидуум, это персона, он неповторим, а в умеренных и высоких широтах это ежедневно. Сейчас в Северном полушарии пара десятков циклонов, называть их нет никакого смысла. С 1950-х годов было принято решение называть тропические циклоны только женскими именами, потому что, если смотреть на спутниковые снимки, это неописуемая красота. Но разрушительная энергия невероятная. Затем, в конце 1970-х годов гендерная справедливость была восстановлена, циклоны начали получать и мужские имена.

Там [в Европейском университете в Германии] очень хороший метеорологический факультет, квалифицированные специалисты. Но несколько лет назад метеорологическая станция была разрушена. Поскольку университет частный, деньги на восстановление государство не давало. И они придумали называть циклоны над европейским континентом за деньги. Тогда дать имя циклону стоило 200 евро, антициклону — 300 евро. Так циклон «Ваня» и получил свое название", — объяснил Вильфанд aif.ru.

По данным Гидрометцентра России, циклон, помимо большого количества осадков, принесет потепление. Также был побит рекорд по высоте снежного покрова 1919 года — тогда его уровень вырос до 32 сантиметров. К утру 15 декабря 2023 года на метеостанции МГУ составила 49 сантиметров при норме для этого дня в 15 сантиметров, сообщил в социальных сетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Таким образом, в Москве выпала пятая часть месячной нормы осадков.

По прогнозам к началу выходных в столице высота сугробов достигнет полуметра. Уже к концу недели температура воздуха повысится до нуля, ожидается высокая влажность, информирует Госкорпорация «Роскосмос». По данным «Яндекс Погоды», что в выходные, 16 и 17 декабря, в Москве ожидается снегопад, а в воскресенье температура воздуха поднимется выше нуля.