Срок действия QR-кодов переболевших COVID-19 москвичей продлевается до года

Мэр Москвы Собянин рассказал о нововведениях, которые направлены на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

Владельцам полугодичных сертификатов продлят сроки действия. Москвичам не придется куда-либо идти — вся информация обновится автоматически, сообщает «Москва 24».

У тех, кто переболел ковидом более чем полгода назад, срок действия старого сертификата уже истек. Новый сертификат для этих граждан сгенерируется 20 декабря и будет действовать полгода с момента окончания действия предыдущего сертификата.

Переболевшие менее чем 6 месяцев назад смогут продолжать пользоваться имеющимся сертификатом до конца срока его действия. В последний день срока ранее оформленного сертификата москвичам будет автоматически предоставлен новый сертификат — еще на полгода.

Всем, кто переболеет коронавирусом после 19 декабря, сразу будут выдавать сертификаты сроком действия на один год.