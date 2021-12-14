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Срок действия QR-кодов переболевших COVID-19 москвичей продлевается до года

17:02
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Мэр Москвы Собянин рассказал о нововведениях, которые направлены на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

Владельцам полугодичных сертификатов продлят сроки действия. Москвичам не придется куда-либо идти — вся информация обновится автоматически, сообщает «Москва 24».

У тех, кто переболел ковидом более чем полгода назад, срок действия старого сертификата уже истек. Новый сертификат для этих граждан сгенерируется 20 декабря и будет действовать полгода с момента окончания действия предыдущего сертификата.

Переболевшие менее чем 6 месяцев назад смогут продолжать пользоваться имеющимся сертификатом до конца срока его действия. В последний день срока ранее оформленного сертификата москвичам будет автоматически предоставлен новый сертификат — еще на полгода.

Всем, кто переболеет коронавирусом после 19 декабря, сразу будут выдавать сертификаты сроком действия на один год.

Дополнительная информация:

https://www.m24.ru/

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное