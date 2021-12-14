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Госдума приняла в первом чтении законопроект о предотвращении инсайдов в спорте

16:58

Госдума приняла в первом чтении законопроект правительства о конфликте интересов и инсайдерской информации в спорте. Изменения предполагается внести в закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», сообщает ТАСС.

Законопроектом определяются понятия «конфликт интересов в сфере физической культуры и спорта» и «инсайдерская информация в сфере физической культуры и спорта», а также механизмы противодействия им. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой люди, состоящие в трудовых или гражданско-правовых отношениях с организатором соревнования или с организацией, участвующей в его подготовке и проведении, а также непосредственные участники соревнования и связанные с ними лица заинтересованы в получении материальной выгоды или иного преимущества. Это влияет или может повлиять на надлежащее и объективное выполнение данными лицами своих обязанностей и привести к манипулированию результатом соревнования с помощью имеющейся в их распоряжении инсайдерской информации.

Инсайдерской, согласно законопроекту, является информация, «составляющая коммерческую или иную охраняемую законом тайну, а также информация, определяемая в качестве таковой» общероссийской спортивной федерацией или профессиональной лигой в отношении развиваемого ею вида спорта и проводимых соревнований.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13196695

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Иван Шитик все материалы автора

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