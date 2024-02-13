Спортсменка из Северной Осетии перед пропажей в Дагестане попрощалась с братом

Спортсменка из Северной Осетии Анна Цомартова, которая пропала в Дагестане, перед исчезновением попрощалась с братом. Девушка попросила его передать слова любви матери, сообщила в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы регионального МВД Гаяна Гариева.

Также отмечается, что Цомартова ушла к морю, не взяв с собой ничего, кроме куртки.

«Поэтому и искали водолазы, поэтому и искали в море, потому что были основания», — написала Гариева.

22-летняя спортсменка была сильно расстроена поражением на турнире по тайскому боксу и 11 февраля ушла в неизвестном направлении, оставив телефон дома.

По информации МВД Дагестана девушку последний раз видели в 18.37 по московскому времени на берегу Каспийского моря.