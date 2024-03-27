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Общество

27 марта, 19:47

Спасший 100 человек подросток готов вернуться к работе в «Крокусе»: «Если зал восстановят, то возможно»

Спасший 100 человек школьник готов вернуться к работе в «Крокусе»
Руслан Минаев
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Школьник Артем Донсков, работавший в «Крокус Сити Холле» гардеробщиком и спасший около 100 человек во время теракта, намерен вернуться к работе в концертном зале.

«Все очень нравилось. Думаю, что, возможно, буду еще работать (гардеробщиком), если «Крокус» восстановят», — приводят «Известия» слова ребенка, который рассказал об этом 27 марта в лектории Общества «Знание» на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве.

26 марта Донскова и администратора комплекса Софию Мейер, которые помогали людям эвакуироваться во время теракта, наградили медалями Общественной палаты РФ.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» перед началом выступления российской музыкальной группы «Пикник» террористы открыли стрельбу. Затем в здании вспыхнул пожар. По последним данным, в результате теракта погибли 140 человек.

Источник: Известия
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