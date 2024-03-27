Посетительница концерта «Пикника» заявила о желании выразить гражданскую позицию

Посетительница вечера памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле» Елена Белова рассказала, почему решилась посетить мероприятие, организованное группой «Пикник».

Она сказала, что билеты купила позавчера, чтобы своим присутствием выразить гражданскую позицию.

«Купила билеты позавчера. Я большая поклонница группы», — цитируют Белову «Известия».

Концерт проходит в Санкт-Петербурге совместно с симфоническим оркестром «Таврический» в Большом концертном зале «Октябрьский».