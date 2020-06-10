Собянин заявил, что решение по массовым мероприятиям в Москве могут принять в начале июля

В начале июля может быть принято решение о возможности проведения массовых мероприятий в Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Ранее проведение массовых мероприятий в Москве было запрещено из-за пандемии коронавируса.

«Тем не менее, у нас еще остаются ограничения — ограничения, связанные с массовыми мероприятиями, посещение театров, кино, концертных залов, спортивных мероприятий, — цитируют Собянина «РИА Новости». — Эти решения, скорее всего, будут приняты в начале июля».

По данным Роспотребнадзора на 10:45 по московскому времени 10 июня, за последние сутки в России выявлено 8 404 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 34,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 216 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 10 386 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 195), Московской области (735), Санкт-Петербурге (313), Нижегородской области (304) и Свердловской области (284).

Всего на данный момент в России в России выявлено 493 657 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6 358 летальных исходов, выздоровело 252 783 человека.