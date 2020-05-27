Собянин рассказал о смягчении ограничений: как Москва будет жить после 1 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что режим самоизоляции в Москве продлен до 14 июня. Также он рассказал о смягчении ограничений на своем официальном сайте.

1. С понедельника жители города, включая пожилых людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, могут выходить из дома для прогулок и занятий спортом.

За исключением «Зарядья» для свободного посещения вновь будут открыты городские парки и зеленые территории.

Разумеется, рост числа людей на улицах и в парках увеличивает риск инфицирования коронавирусом. Чтобы этого не допустить, будет усилен масочный режим и установлены определенные правила совершения прогулок. При этом аттракционы в парках работать не будут. Детские и спортивные площадки также пока остаются закрытыми.

2. С 1 июня 2020 г. будут вновь открыты автосалоны и магазины непродовольственных товаров — от небольших торговых точек до гипермаркетов.

В автосалонах и магазинах должны быть созданы условия для социального дистанцирования и обеспечен усиленный режим дезинфекции. Покупатели и персонал должны использовать маски и перчатки.

3. Разрешается возобновить работу мультисервисов, приемных пунктов химчисток, прачечных, мастерских по ремонту обуви и одежды и оказанию других бытовых услуг, не требующих длительного контакта между работниками и клиентами. Требования безопасности — те же, что и в магазинах.

4. Возобновляют свою работу ярмарки выходного дня. Вероятно, первые из них будут открыты уже в пятницу, 5 июня 2020 г.

Просьба сохранять дистанционный формат и далее, ведь режим ограничения социальных контактов будет действовать еще какое-то время, и многим клиентам по-прежнему удобнее делать заказы онлайн.

5. В полном объеме заработает городской велопрокат. Начиная с 10 апреля с.г. пользоваться велосипедами могли только сотрудники курьерских служб. За 45 дней работы проката они совершили 260 тысяч поездок, доставляя москвичам продукты и другие товары первой необходимости.

С понедельника 1 июня 2020 г. брать велосипеды на прокат смогут все желающие. Единственное условие — необходимо пользоваться перчатками, либо после окончания проката провести дезинфекцию руля, ручек тормозов и других частей велосипеда, к которым вы прикасались руками. Самое лучшее — сделать и то, и другое.

И, разумеется, регулярную дезинфекцию велосипедов будет обеспечивать оператор городского велопроката.

6. Снижение нагрузки на систему здравоохранения позволяет значи­тельно увеличить объемы оказания плановой медицинской помощи. В ближайшие недели порядка 5 тысяч коек в городских и федеральных стационарах, временно перепрофилированных для лечения COVID-19, будут возвращены к обычному режиму работы.

Госпитализация на плановые койки будет осуществляться с соблюдением максимальных мер предосторожности. Первые дни пациенты будут размещаться в отдельных обсервационных палатах и проходить полный курс обследований на коронавирусную инфекцию. Плановое лечение будет начинаться только после получения отрицательных тестов.

При этом будет сохранен достаточный резерв коронави­русных коек, которые могут быть использованы в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

7. В свои офисы могут вернуться работники архитектурных и проектных бюро, без которых невозможно полноценное функ­цио­нирование строительной отрасли.

Но те работники, которые могут эффективно работать на «удаленке», должны сохранить этот формат.

8. И, наконец, еще одно открытие произойдет в сфере большого спорта. Исполком Российского футбольного союза планирует возобновить чемпионат РПЛ с 21 июня с.г. Аналогичные планы постепенного возобновления национальных и международных первенств объявили и другие спортивные федерации.

Чтобы спортсмены могли начать подготовку к соревнованиям, с 1 июня 2020 г. мы открываем стадионы и иные спортивные объекты для тренировок членов сборных команд Москвы и России, а также игроков профессиональных спортивных клубов.

Разумеется, пока на тренировках не смогут присутствовать зрители и гости. Только спортсмены, тренеры, врачи и иной необходимый персонал.