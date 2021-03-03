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Шмурнов — о смерти Розанова: «Я плачу!»

12:42
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Спортивный журналист и комментатор Александр Шмурнов отреагировал на новость о смерти известного телекомментатора Юрия Розанова.

«Я плачу! Это человек, с которым больше 20 лет прошло вместе. Человек, который с душевной точки зрения во многом меня формировал, а я, может быть, его, мы все вместе — друг друга. Это часть моей души!», — сказал Шмурнов корреспонденту «СЭ».

Розанов скончался 3 марта в возрасте 59 лет. Он начал карьеру комментатора в 1996 году на «НТВ-Плюс». В последние годы комментатор практически не появлялся в эфире из-за болезни. В 2019 году Розанову диагностировали рак.

(Екатерина Звенигородская)

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