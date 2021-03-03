«Вот форвард, вот это настоящий форвард». Фразы Розанова из FIFA стали культовыми

3 марта скончался спортивный комментатор Юрий Розанов в возрасте 59 лет. Об этом сегодня сообщил его коллега Михаил Моссаковский в своем Twitter. С 2013-го по 2015 год Розанов озвучивал комментарии в русскоязычной серии игр FIFA по киберфутболу.

Фразы Розанова приобрели большую популярность среди любителей FIFA. Мы собрали самые запоминающиеся:

«Вот форвард, вот это настоящий форвард! Бьет он обычно не издалека, как положено нападающему, но очень редко промахивается».

«Думаю, надо бить и забивать!»

«Встречать его уже поздновато, потому что сейчас будет удар!»

«Пошла борьба! Плотность игры — непременная составляющая футбольного матча».

«Угловой. Не хуже и не лучше других стандартов. Всегда достаточно опасно, но все-таки не так, как пенальти».

«Это Это'О!»

«От ворот, от печки, что называется, команда начнет свою атаку».

«Что творит Лионель Месси!»

«Как в мультфильме известном говорили: «Хотя бы не попал в шарик», а здесь вообще никуда не попал — ни по мячу, ни в ворота».

«Сердце «Челси», диспетчер «Челси» — Фрэнк Лэмпард!»

«Повнимательней надо быть защитнику в передачах. Сейчас — в аут, потом — в ноги сопернику, а потом куда?»

«Заговорился ваш покорный слуга, заговорился, а мяч-то уже у соперника».

Розанов в основном работал на футбольных и хоккейных трансляциях. Телекомментатор вместе с Сергеем Крабу был награжден премией ТЭФИ в 2012 году за работу в финале молодежного чемпионата мира по хоккею-2011. В нем россияне обыграли канадцев со счетом 5:3.

В начале 2019 года у Розанова был диагностирован рак. Осенью он вернулся к работе и продолжал проходить лечение.