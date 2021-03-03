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«Я выл по нему беззвучно...» Комментатор Казанский — о смерти Розанова

12:37
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Комментатор Денис Казанский отреагировал на новость о смерти своего коллеги Юрия Розанова. Розанов скончался 3 марта в возрасте 59 лет.

«Сегодня исчез во мраке
еще один, с кем не скучно;
в отличие от собаки
я выл по нему беззвучно…» — написал Казанский, процитировав поэта Игоря Губермана.

 

Розанов родился 12 июня 1961 года. Он начал карьеру комментатора в 1996 году на «НТВ-Плюс». В последние годы комментатор практически не появлялся в эфире из-за болезни.

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