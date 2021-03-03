«Я выл по нему беззвучно...» Комментатор Казанский — о смерти Розанова
12:37
Комментатор Денис Казанский отреагировал на новость о смерти своего коллеги Юрия Розанова. Розанов скончался 3 марта в возрасте 59 лет.
«Сегодня исчез во мраке
еще один, с кем не скучно;
в отличие от собаки
я выл по нему беззвучно…» — написал Казанский, процитировав поэта Игоря Губермана.
Сегодня исчез во мраке— Kazansky Den (@kazanskyden79) March 3, 2021
ещё один, с кем не скучно;
в отличие от собаки
я выл по нему беззвучно.
Розанов родился 12 июня 1961 года. Он начал карьеру комментатора в 1996 году на «НТВ-Плюс». В последние годы комментатор практически не появлялся в эфире из-за болезни.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...