Комментатор Денис Казанский отреагировал на новость о смерти своего коллеги Юрия Розанова. Розанов скончался 3 марта в возрасте 59 лет.

«Сегодня исчез во мраке

еще один, с кем не скучно;

в отличие от собаки

я выл по нему беззвучно…» — написал Казанский, процитировав поэта Игоря Губермана.

Сегодня исчез во мраке

ещё один, с кем не скучно;

в отличие от собаки

я выл по нему беззвучно. — Kazansky Den (@kazanskyden79) March 3, 2021

Розанов родился 12 июня 1961 года. Он начал карьеру комментатора в 1996 году на «НТВ-Плюс». В последние годы комментатор практически не появлялся в эфире из-за болезни.