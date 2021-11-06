Шлеменко одним словом описал ситуацию с нападением на мужчину с ребенком в Новой Москве

Экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе Александр Шлеменко прокомментировал «СЭ» нападение группы людей на мужчину с ребенком в Новой Москве.

«Мне сложно прокомментировать ситуацию. Конечно, если есть дети, то как это можно оценить? Здесь все элементарно, одно слово — не по-человечески. Как можно так поступать? Я даже не знаю... Дети — это наше будущее. Как можно бить кого-то при детях? Это для меня абсолютно непонятно», — сказал Шлеменко «СЭ».

Ранее Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по факту нападения на мужчину с ребенком в микрорайоне Новые Ватутинки.

Инцидент произошел 4 ноября в Новой Москве. По информации следствия, группа людей избила двух мужчин, у одного из которых на руках был ребенок.