Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко прокомментировал «СЭ» нападение группы людей на мужчину с ребенком в Москве.

«Сложно как-то комментировать адекватность людей, которые завязали конфликт с человеком с маленьким ребенком. Не представляю себя на месте этого мужчины. Сразу за ребенка неприятно стало. А людей, которые это устроили, сложно назвать подходящим литературным словом. Ладно бы еще был один человек, но нападение толпой должно караться по всей строгости закона. Надо как можно больше говорить и показывать такие случаи, чтобы их было как можно меньше», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по факту нападения на мужчину с ребенком в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве.