Экс-форвард сборной Украины Воронин заявил, что Одесса изменилась не в лучшую сторону

Экс-футболист сборной Украины, а сейчас тренер «Динамо» Андрей Воронин в интервью на YouTube -канале «Ответь по-братски» поделился мнением о своем родном городе — Одессе.

— В Одессе 90-х было страшновато? Ты рассказывал, как на тебя с другом напали 15 человек.

— 90-е годы. Гоп-стоп работал на ура. Мы просто шли, а компания просто нашла повод к нам прицепиться. И все. Начали бить. Неприятно. Тогда частенько такое происходило. Родители вечером особо не отпускали гулять. Либо только во дворе, чтобы успел в подъезд забежать.

— Сейчас часто бываешь в Одессе?

— Да.

— Город изменился?