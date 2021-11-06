Экс-форвард сборной Украины Воронин заявил, что Одесса изменилась не в лучшую сторону
Экс-футболист сборной Украины, а сейчас тренер «Динамо» Андрей Воронин в интервью на YouTube-канале «Ответь по-братски» поделился мнением о своем родном городе — Одессе.
— В Одессе 90-х было страшновато? Ты рассказывал, как на тебя с другом напали 15 человек.
— 90-е годы. Гоп-стоп работал на ура. Мы просто шли, а компания просто нашла повод к нам прицепиться. И все. Начали бить. Неприятно. Тогда частенько такое происходило. Родители вечером особо не отпускали гулять. Либо только во дворе, чтобы успел в подъезд забежать.
— Сейчас часто бываешь в Одессе?
— Да.
— Город изменился?
— Да. В лучшую ли сторону? Для меня как одессита — нет. Слишком много домов начали строить. У людей на уме только деньги. Наш город был одним из самых зеленых в СССР. Сейчас половину деревьев вырубили и домов настроили. Но туристы приезжают, им нравится.
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