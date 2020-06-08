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Сергей Собянин: «Уже несколько недель пандемия идет на спад»

14:44
Сергей Собянин. Фото AFP
Сергей Собянин. Фото AFP
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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о спаде пандемии коронавируса в столице.

— За все время, начиная с 30 марта, ни одного резкого неадекватного всплеска активности не было, — цитирует Собянина официальный сайт мэра Москвы. — В подавляющем большинстве москвичи ответственно выполняли рекомендации и ограничительные требования. В результате общих усилий — и врачей, и горожан — нам удалось миновать катастрофы, и последовательно — день за днем — начать побеждать коронавирус.

Уже несколько недель — медленно, но верно — пандемия идет на спад. Снижается количество новых случаев заражения, из больниц выписывается больше людей, чем вновь поступает на койки. Все это позволяет шаг за шагом переходить к нормальной жизни.

Дополнительная информация:

https://www.sobyanin.ru/otmena-samoizolyatsii-i-propuskov

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