Сергей Собянин: «Уже несколько недель пандемия идет на спад»

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о спаде пандемии коронавируса в столице.

— За все время, начиная с 30 марта, ни одного резкого неадекватного всплеска активности не было, — цитирует Собянина официальный сайт мэра Москвы. — В подавляющем большинстве москвичи ответственно выполняли рекомендации и ограничительные требования. В результате общих усилий — и врачей, и горожан — нам удалось миновать катастрофы, и последовательно — день за днем — начать побеждать коронавирус.

Уже несколько недель — медленно, но верно — пандемия идет на спад. Снижается количество новых случаев заражения, из больниц выписывается больше людей, чем вновь поступает на койки. Все это позволяет шаг за шагом переходить к нормальной жизни.