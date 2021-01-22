Россия заключила с Венгрией договор на поставку вакцины от коронавируса

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил контракт с венгерской стороной о поставке отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом в пятницу, 22 января, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко по итогам встречи с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто.

«Этому предшествовала кропотливая работа экспертов и венгерской стороны, и российской стороны. Хотел бы отметить, что венгерские эксперты посетили и институт Гамалеи, разработчика вакцины, и познакомились с клиническими исследованиями, проводимыми в Российской Федерации», — цитирует Мурашко «РИА Новости».

Он также отметил, что Россия активно взаимодействует со Всемирной организацией здравоохранения по вопросу применения российской вакцины «Спутник V».

Сообщение о подписании документа также прокомментировал Петер Сийярто. «Национальным приоритетом является ускорение вакцинации. Из-за медленной доставки вакцины мы были вынуждены искать новый источник, откуда мы сможем получить быстрые поставки надёжной вакцины», — заявил он.

Венгрия первой в Евросоюзе одобрила применение российского «Спутника V» и зарегистрировала его по ускоренной процедуре. Аналогичные планы озвучили в ОАЭ, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане.

«Спутник V» — первый в мире препарат для профилактики коронавируса. Его создали в Центре имени Гамалеи совместно с РФПИ. Россияне прививаются им с декабря. Исследования показали высокую эффективность и безопасность.

Первая партия препарата прибыла в Венгрию еще в декабря 2020 года. Тогда представитель Европарламента Эрик Мамер заявил, что Брюссель не ведет переговоров с Россией о поставке препарата на территорию Евросоюза. Также Еврокомиссия пригрозила венгерскому правительству административными мерами за приобретение несертифицированного медикамента. Позднее Сийярто ответил, что Будапешт не намерен спрашивать у Евросоюза разрешения, так как законы страны позволяют правительству в экстренных случаях ввозить препараты без него.